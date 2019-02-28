Глава Arianespace назвал ракету-носитель "Союз" легендарной

"Прокатись на легендарном "Союзе"! - написал Исраэль на своей странице в Twitter.

ТАСС, 28 февраля. Глава компании Arianespace (предоставляет услуги по космическим запускам на коммерческой основе с космодрома Куру) Стефан Исраэль посчитал российскую ракету-носитель легендарной. Об этом он написал в публикации к видео отделения спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат".

Он также отметил, что бортовым камерам удалось снять "впечатляющие кадры отделения" спутников во время успешного запуска, во время которого были выведены на орбиту шесть космических аппаратов OneWeb. К записи прикреплено видео, на котором запечатлен этот момент.

Позже эти же кадры выложил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.