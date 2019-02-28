Глава Arianespace назвал ракету-носитель "Союз" легендарной

ТАСС, 28 февраля. Глава компании Arianespace (предоставляет услуги по космическим запускам на коммерческой основе с космодрома Куру) Стефан Исраэль посчитал российскую ракету-носитель легендарной. Об этом он написал в публикации к видео отделения спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат".
"Прокатись на легендарном "Союзе"! - написал Исраэль на своей странице в Twitter.
Take a ride with the legendary #Soyuz! On-board cameras captured spectacular footage of the spacecraft separation from #Arianespace’s latest launch success – which orbited the first six satellites in @OneWeb’s constellation. #VS21 @OneWebSatellit1 ️ pic.twitter.com/Wkvx75hPIU— Stéphane Israël (@arianespaceceo) 28 February 2019
Он также отметил, что бортовым камерам удалось снять "впечатляющие кадры отделения" спутников во время успешного запуска, во время которого были выведены на орбиту шесть космических аппаратов OneWeb. К записи прикреплено видео, на котором запечатлен этот момент.
Позже эти же кадры выложил на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.