В Роскосмосе заявили, что успешность пусков в 2019 году должна быть доведена до 100%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выполнение Роскосмосом заданий гособоронзаказа в этом году должно составить 100%, программы импортозамещения - 100%, успешность пусков должна быть также 100%. Такие решения были приняты по итогам наблюдательного совета госкорпорации, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова, сообщили в четверг в аппарате вице-премьера.

На заседании набсовета были утверждены финансовый план госкорпорации на 2019 год и ключевые показатели эффективности на 2019 год, являющиеся показателями эффективности руководителя Роскосмоса на 2019 год.

"Среди основных: доля выпуска высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения должна составить в текущем году 49%, выполнение заданий гособоронзаказа - 100%, выполнение программы импортозамещения - 100%, успешность пусков - 100%", - сказали в аппарате Борисова.

В октябре 2018 года произошел аварийный пилотируемый запуск корабля "Союз МС-10". Авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.