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Набсовет Роскосмоса согласовал назначение гендиректоров трех предприятий госкорпорации

РКК "Энергия" возглавит Николай Севастьянов, ФГУП "ЦЭНКИ" - Андрей Охлопков и ФГУП "ЦНИИмаш" - Сергей Коблов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова согласовал назначения гендиректоров РКК "Энергия", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) и ФГУП "ЦНИИмаш". Об этом сообщили в четверг в аппарате Борисова по итогам заседания совета.

"Были согласованы назначения трех гендиректоров: ПАО "РКК "Энергия" - Николай Севастьянов, ФГУП "ЦЭНКИ" - Андрей Охлопков и ФГУП "ЦНИИмаш" - Сергей Коблов", - сказали в аппарате вице-премьера.

Теги
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