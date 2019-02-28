Набсовет Роскосмоса согласовал назначение гендиректоров трех предприятий госкорпорации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова согласовал назначения гендиректоров РКК "Энергия", ФГУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) и ФГУП "ЦНИИмаш". Об этом сообщили в четверг в аппарате Борисова по итогам заседания совета.

"Были согласованы назначения трех гендиректоров: ПАО "РКК "Энергия" - Николай Севастьянов, ФГУП "ЦЭНКИ" - Андрей Охлопков и ФГУП "ЦНИИмаш" - Сергей Коблов", - сказали в аппарате вице-премьера.