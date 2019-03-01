Российскую лунную программу представят Совбезу до лета 2019 года

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совет безопасности РФ на рассмотрение до лета этого года, сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Она [лунная программа] будет представлена Совету безопасности Российской Федерации и будет рассмотрена. Надеюсь, что до лета", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, лунная программа еще до конца не согласована с профильными министерствами и ведомствами, поскольку ее заказчиком является Российская академия наук, а Роскосмос - генеральный исполнитель.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года.

В свою очередь, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил ТАСС, что концепция российской лунной программы должна быть направлена на рассмотрение в правительство до лета 2019 года.