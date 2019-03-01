Манекен героини серии фильмов "Чужой" отправят на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Манекен героини серии фильмов "Чужой" - Эллен Рипли отправится 2 марта на беспилотном корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на высказывания вице-президента компании SpaceX, создавшей корабль, Ханса Кенигсманна.

По его словам, на "Рипли" будут закреплены сенсорные датчики, показания которых в дальнейшем предполагается использовать при отправке в космос на Crew Dragon астронавтов. "Наша цель - получить представление о том, что будут испытывать люди на ее месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными", - отметил Кенигсманн.

В феврале 2018 года SpaceX вывела в космос другой манекен - в скафандре и за рулем автомобиля Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании миллиардера Илона Маска. На орбиту машину доставила ракета-носитель Falcon Heavy, также разработанная SpaceX.

Как надеются в космическом ведомстве США NASA, предстоящий в субботу беспилотный запуск Crew Dragon и запланированный на июль полет уже с экипажем станут решающими в реализации планов по возобновлению отправки астронавтов на МКС на американских кораблях.

Первый запуск Crew Dragon уже несколько раз переносился - сначала с осени 2018 года на январь 2019 года, потом на февраль, а теперь на 2 марта - из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования.

NASA лишилось возможности доставлять на МКС астронавтов на своих кораблях в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. С тех пор оно прибегает к услугам "Роскосмоса". Соответствующий контракт между двумя ведомствами завершается в конце 2019 года.

На разработку нового корабля NASA выделило SpaceX $2,6 млрд.

Фантастический триллер "Чужой" был снят режиссером Ридли Скоттом в 1979 году, главную роль (Эллен Рипли) сыграла Сигурни Уивер. Картина была удостоена ряда наград, в том числе "Оскара" за лучшие визуальные эффекты. У фильма вышло несколько сиквелов и приквелов.