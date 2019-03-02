ЦУП поручил космонавту РФ обеспечить безопасность экипажа МКС при стыковке Crew Dragon

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев рассказал космонавту Олегу Кононенко, как действовать в случае нештатной ситуации с новым американским кораблем Crew Dragon, который должен пристыковаться к станции 3 марта. Об этом сообщается в записи переговоров Соловьева из Центра управления полетами (ЦУП) со станцией.

"Тебе нужно находиться в районе Функционально-грузового блока "Заря", рядом с "Союзом", как спасательным кораблем, и быть готовым к проведению немедленных действий в случае любой опасности", - распорядился Соловьев.

Руководитель полета подчеркнул, что задача Кононенко - при любых непредвиденных обстоятельствах обеспечить присутствие всего экипажа МКС на российском сегменте в корабле "Союз". По словам Соловьева, РКК "Энергия" подготовила соответствующую радиограмму с описанием действий экипажа, которая будет направлена на борт.

Он уточнил, что российскую сторону больше всего беспокоит момент сближения Crew Dragon, когда на расстоянии нескольких десятков метров от борта МКС корабль должен сбросить скорость с 30 см/с до 8 см/с. Соловьев отметил, скорость 8 см/с довольно безопасна. Однако если "машина в 10 т [Crew Dragon] на скорости 0,3 м/с перестанет слушаться команд, то причина только одна - отказ компьютеров, а резервного режима нет", добавил руководитель полета (в российских "Союзах" есть резервный ручной режим, когда кораблем управляет космонавт со станции).

Соловьев сообщил Кононенко, что астронавты США в момент сближения нового корабля с МКС будут находиться на американском сегменте и следить за процессом. Они задраят люки на своем сегменте, к которому должен причалить Crew Dragon, при признаках нештатной ситуации.

Как сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, окончательная траектория стыковки Crew Dragon выбрана так, чтобы представлять наименьшую угрозу в случае отказов. В Роскосмосе также отмечали, что стыковка американского корабля Crew Dragon с МКС будет прервана в случае отклонения режима сближения от штатного.

О корабле Crew Dragon и составе экипажа МКС

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. Его первый старт к МКС намечен на 2 марта.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).