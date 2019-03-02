Источник: космическую обсерваторию "Спектр-РГ" планируют запустить на орбиту 21-22 июня

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован 21 или 22 июня, сообщил ТАСС в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока запуск обсерватории "Спектр-РГ" планируется на 21 или 22 июня. Резервные окна старта - 12 или 13 июля", - отметил собеседник агентства.

Сейчас НПО им. Лавочкина проводит комплексные испытания аппарата. Как уточнил главный конструктор проекта Илья Ломакин, отправка спутника на космодром Байконур запланирована в ночь на 25 апреля. Для этих целей уже заказан рейс.

26 февраля Роскосмос сообщил, что ракета-носитель "Протон-М", которая должна запустить "Спектр-РГ" на орбиту, отправлена на Байконур. Она была произведена в Государственном космическом научно-производственном центре им. М. В. Хруничева.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.