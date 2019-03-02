В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Созданием базы на Марсе должны заниматься роботы, для людей это слишком рискованно. Такое мнение высказал ТАСС в субботу исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (создатель нового российского человекоподобного робота "Федор") Евгений Дудоров.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Миссия на Марс крайне рискованная для человека, поэтому стоит применять робототехнические комплексы, чтобы можно было создавать инфраструктуру, производить элементы для постройки помещений, добычи полезных ископаемых", - отметил Дудоров.

По его словам, доставить на другую планету все, что необходимо для производства, с помощью ракеты-носителя не получится. Поэтому Дудоров полагает логичной отправку на Марс или другие планеты робототехнических комплексов, которые создадут инфраструктуру. Только после этого туда должны прилетать люди, считает исполнительный директор НПО "Андроидная техника".

В июле 2018 года руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Хурс сообщил ТАСС, что первым на борту нового космического корабля "Федерация" в 2022 году в космос полетит робот "Федор".

Человекоподобный робот "Федор" был создан компанией "Андроидная техника" и ФПИ по техническому заданию МЧС России. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально робот был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").