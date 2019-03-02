В США осуществили первый запуск к МКС нового корабля Crew Dragon в беспилотном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС) осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Трансляция запуска шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Как сообщила компания SpaceX, корабль стартовым весом 6 т представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В ходе нынешнего полета на борту находятся около 200 кг груза, а также манекен в скафандре. В случае неполадок при запуске будут включены установленные на корабле восемь маневровых двигателей SuperDraco, которые должны отвести корабль от ракеты-носителя.

Стыковка при дополнительных мерах безопасности

Стыковка с МКС предварительно намечена на 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск) 3 марта. Ранее заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоэл Монтелбано на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида сообщил, что представители NASA и Роскосмоса обсудили имеющуюся у российской стороны озабоченность относительно предстоящего запуска нового космического корабля и достигли согласия по поводу протокола сближения корабля с МКС. По его словам, в Роскосмосе запросили некоторые дополнительные меры для обеспечения безопасности станции. Ранее в Роскосмосе заявили, что стыковка американских коммерческих кораблей к МКС может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой.