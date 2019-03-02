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Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Ожидается, что корабль прибудет на МКС 3 марта
Описание
© EPA-EFE/NASA/Joel Kowsky

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка с МКС намечена на 03:30 утра по времени восточного побережья США (11:30 мск) 3 марта. На борту находятся около 200 кг груза и манекен в скафандре.

По мнению вице-президента США Майкла Пенса, запуск приблизил США к возобновлению собственных пилотируемых полетов.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года.

 

Теги
СШАМаск, Илон
Пенс: запуск Crew Dragon приблизил США к возобновлению собственных пилотируемых полетов
Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал
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