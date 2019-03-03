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Илон Маск на русском ответил на поздравление после стыковки Crew Dragon с МКС

Глава SpaceX поблагодарил автора сообщения за "добрые слова"

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск в воскресенье после успешной стыковки корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) разместил в Twitter сообщение на русском языке.

"Спасибо за добрые слова!" - написал он, отвечая на поздравления пользователя. Предприниматель также опубликовал в своем микроблоге несколько фотографий, на которых запечатлен Crew Dragon, а также сотрудники SpaceX.

Ранее Роскосмос поздравил NASA с первой успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС в беспилотном режиме.

Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А.

Операция по стыковке была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Теги
Маск, Илон
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