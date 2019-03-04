"Росэлектроника" разработала систему связи нового поколения для МКС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) по заказу Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" ведет разработку наземного приемо-передающего цифрового телевизионного комплекса нового поколения "Орион-Ц" для связи с Международной космической станцией (МКС), разработчики и специалисты "Энергии" уже провели первый успешный сеанс связи со станцией, говорится в сообщении Ростеха, распространенном в понедельник.

"В настоящий момент разработчики и специалисты РКК "Энергия" уже провели первый успешный сеанс связи с МКС с помощью прототипа "Орион-Ц" разработки "НИИ Телевидения" (входит в "Росэлектронику"). На следующем этапе будет изготовлен опытный образец аппаратуры. После прохождения испытаний новейшая система связи будет использоваться для работы с российским сегментом Международной космической станции", - отмечается в сообщении.

Новая система создается по техническому заданию РКК "Энергия" и обеспечивает "устойчивую к помехам связь в дуплексном режиме между МКС, транспортным космическим аппаратом и Центром управления полетами (ЦУП)", уточнили в Ростехе.

Сообщается, что во время сеанса космонавты и ЦУП получили возможность одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией в цифровом формате высокого качества, при этом комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации.

"Росэлектроника" объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ- радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.