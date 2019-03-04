NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС

NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Видео размещено в Twitter управления.
Как говорится в сообщении, корабль Dragon был пристыкован к модулю Harmony в 05:51 (13:51 мск).
The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.
Ранее глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
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Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.