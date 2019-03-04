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NASA опубликовало видео стыковки Crew Dragon с МКС

Корабль Dragon был пристыкован к модулю Harmony 2 марта в 05:51 (13:51 мск)
Стыковка корабля Crew Dragon с МКС EPA-EFE/NASA TV
Описание
Стыковка корабля Crew Dragon с МКС
© EPA-EFE/NASA TV

NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Видео размещено в Twitter управления.

Как говорится в сообщении, корабль Dragon был пристыкован к модулю Harmony в 05:51 (13:51 мск). 

Ранее глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме Crew Dragon, а также кадры из его кабины.

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Первый запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А. Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

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