В NASA не смогли подтвердить встречу Рогозина и замглавы ведомства на Байконуре 14 марта

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не смогли подтвердить информацию о возможной встрече 14 марта гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и помощника руководителя NASA Уильяма Герстенмайера. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС помощник главы NASA по связям с общественностью и прессой Беттина Инклан.

Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил ТАСС, что ближайшая встреча между гендиректором Роскосмоса и помощником руководителя NASA может состояться во время запуска новых членов экипажа к Международной космической станции (МКС) 14 марта.

"Я могу подтвердить, что Герстенмайер будет находиться 14 марта в Казахстане на запуске. У меня нет дополнительных подробностей [о встрече] на данный момент", - отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи Рогозина и Герстенмайера на космодроме Байконур.