Сигнал тревоги на МКС при стыковке Crew Dragon не повлиял на работу экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Ложное срабатывание сигнала тревоги при стыковке корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции не повлияло на работу на орбитальном комплексе. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель NASA Гэри Джордан.

"NASA осведомлено о сигнале тревоги и расценило его как ложный. Роскосмос выясняет, что стало его причиной. На работу на станции это не повлияло", - ответил Джордан на просьбу прокомментировать сообщения о срабатывании сигнала тревоги на российском сегменте станции в воскресенье при стыковке к ней Crew Dragon. Представитель NASA констатировал, что за дополнительной информацией относительно данной ситуации следует обращаться к представителям Роскосмоса.

Корабль Crew Dragon в воскресенье впервые пристыковался к МКС. Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Crew Dragon является предназначенной для пилотируемых полетов модификацией грузового корабля Dragon. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа, однако, как заявляли ранее в SpaceX, все операции проводят таким образом, как если бы на борту корабля находились люди. Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.