Главой космического центра "Восточный" назначен Роман Бобков

ТАСС, 5 марта. Роман Бобков назначен на должность директора космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, ЦЭНКИ). Об этом сообщили во вторник на официальном сайте Центра .

"Роман Бобков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур, назначен директором филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - космический центр "Восточный", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков отметил, что Бобков имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями. "Задачи, которые стоят перед космодромом "Восточный", - грандиозны. У нас с вами впереди "Ангара", запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков", - также добавил он.

В то же время бывший глава космического центра "Восточный" Валинур Агишев назначен директором другого филиала ЦЭНКИ - космического центра "Южный".

Космический центр "Восточный" осуществляет координацию предприятий и организаций, а также взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти и выполняет другие задачи на одноименном космодроме, а "Южный" - на Байконуре.