В Роскосмосе опровергли отправку концепции сверхтяжелой ракеты в правительство

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роскосмос не подтвердил пересмотр концепции сверхтяжелой ракеты. В пресс-службе госкорпорации сообщили во вторник ТАСС, что ее еще не отправляли на рассмотрение правительству.

"Это все неправда. Никакой концепции СТК (ракета-носитель сверхтяжелого класса - прим. ТАСС) в правительство не отправляли", - сообщили в госкорпорации в ответ на вопрос, действительно ли концепция была отклонена правительством и будет пересмотрена.

В Роскосмосе уточнили, что сейчас концепция сверхтяжелой работы находится в работе.