РАН предлагает сформировать "космическую ГАИ" для регулировки движения на орбите

"Космос переполнен объектами, и необходимы правила движения в космосе, такие же, как задает ГАИ на Земле. Нужны международные организации, которые определят их, и которым все страны будут следовать", - сказал ученый в среду на заседании Президиума РАН.

При этом он добавил, что в США уже появилась инициатива о создании национальных правил трафика в космосе, что "противоречит законам о деятельности государств в космосе, законам об использовании Луны и других небесных тел в космосе, которые подписаны в 60-70 годах [прошлого века]".

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.