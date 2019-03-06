Рогозин распорядился установить видеокамеры на российском сегменте МКС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения установят на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Такое распоряжение подписано генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Действительно, есть такое распоряжение гендиректора об установке видеонаблюдения. Нам нужно и техзадание оформить, сделать техпроект, подготовить космонавта, который будет заниматься установкой этого видеонаблюдения - это не в пять минут [делается]", - отметил Устименко.

По его словам, техника позже будет заказана и отправлена на МКС. Локации видеокамер должны будут определить в Ракетно-космической корпорации "Энергия".