Космическая система мониторинга "Государево Око" находится в стадии обоснования

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проект космической системы мониторинга "Государево Око", о планах по созданию которой ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находится в стадии обоснования. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования", - сказал Устименко.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.