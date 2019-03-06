Россия предложила Люксембургу соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Люксембург проведут переговоры о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что Люксембург стал первой страной, принявшей законодательство в сфере добычи природных ресурсов в космосе. "Мы в январе предложили люксембургской стороне рамочное соглашение. Они заинтересованы в сотрудничестве с РФ", - сказала Голикова журналистам в ходе визита в Великое Герцогство премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам вице-премьера, с люксембургской стороны уже назначен руководитель рабочей группы по подготовке соглашения. "Я ожидаю, что в ближайшее время по официальным каналам они подтвердят это, и мы начнем соответствующие переговоры", - отметила Голикова.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о конкретных проектах в области добычи природных ресурсов на космических объектах, зампред кабмина РФ отметила, что в России правовое регулирование данного вопроса отсутствует, и Москва придерживается правового регулирования космических исследований, принятого в рамках ООН. "В рамках рабочей группы, которая будет заниматься научной составляющей, мы как раз собираемся эти вопросы проработать - насколько правовое регулирование может быть применимо для РФ", - заключила вице-премьер.