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NASA восстановило работоспособность орбитального телескопа Hubble после очередного сбоя

По словам специалистов, обсерватория способна продолжать исследования в течение еще нескольких лет

ТАСС, 7 марта. Работа основной фотокамеры орбитальной обсерватории Hubble, вышедшей из строя в конце февраля, полностью восстановлена. Об этом в четверг сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"NASA восстановило работу основной исследовательской фотокамеры (Advanced Camera for Surveys, ACS) Hubble, работа которой была приостановлена 28 февраля, - отмечается на сайте управления. - С 6 марта ACS вновь в строю".

Как указали в NASA, отказ фотокамеры произошел после некорректного обновления ее программного обеспечения. На Hubble также установлены широкоугольная фотокамера и два спектрографа.

На телескопе за почти 29 лет работы неоднократно возникали технические проблемы. Так, в октябре 2018 года он был переведен на время в так называемый спящий режим из-за выхода из строя нескольких гироскопов. А в январе 2019 года у обсерватории отказала широкоугольная камера.

По мнению специалистов NASA, Hubble способен продолжать исследования в течение по меньшей мере еще нескольких лет. Как подчеркнул в январе руководитель проекта Hubble в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд) Томас Браун, эксплуатационная надежность аппарата в целом до 2025 года составляет более 80%.

Выведенный в космос в апреле 1990 года Hubble, который назвали в честь астронома Эдвина Хаббла (1889-1953), оснащен зеркалом диаметром 2,4 м. Телескоп кружит на орбите высотой 565 км. Установленная на нем аппаратура позволяет осуществлять наблюдения в видимой части спектра, а также в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

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