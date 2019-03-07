Первые двигатели на нафтиле для ракет "Союз-2" прошли испытания

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Первая серийная партия двигателей РД-107А/РД-108А на новом виде топлива - нафтиле - успешно выдержала испытания и уже отправлена заказчику. Об этом сообщил Ростех в пресс-релизе, распространенном в четверг.

Экологически безопасные двигатели будут использоваться в первой и второй ступенях ракеты-носителя "Союз-2", которая производятся в РКЦ "Прогресс".

Как подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, нововведение позволит увеличить нагрузку, выводимую на орбиту. "Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку", - приводятся слова Евтушенко в пресс-релизе.

Двигатели РД-107/РД-108, которые раньше работали на керосине, производятся в ПАО "Кузнецов", конструкторское сопровождение осуществляет НПО "Энергомаш".

Ранее главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Лавочкин сообщил ТАСС, что сертификацию двигателей РД-107/-РД-108 на нафтиле планируется завершить в 2019 году. По его словам, перевод "Союзов" с керосина Т1С на нафтил является плановым и связан с тем, что запасы Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения (Краснодарский край), где добываются компоненты Т1С, истощаются.