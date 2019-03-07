Плюшевая Земля Илона Маска побывала на российском корабле "Союз"

ТАСС, 7 марта. Игрушка в виде Земли, которая прилетела на Международную космическую станцию (МКС) на американском частном корабле Crew Dragon производства SpaceX (основатель компании - Илон Маск), посетила российский корабль "Союз". Об этом сообщил канадский астронавт Давид Сен-Жак от лица игрушки на своей странице в Twitter.

"Сегодня я посещаю "Союз". Разные космические корабли, те же законы физики", - написал Сен-Жак, который перенес игрушку с американского на российский пилотируемый корабль.

Корабль Crew Dragon 3 марта впервые пристыковался к МКС. Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Crew Dragon является предназначенной для пилотируемых полетов модификацией грузового корабля Dragon. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа. Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.