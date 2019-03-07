Эксперт: стоимость спутников и их эксплуатации вырастет без "правил космического движения"

ТОМСК, 7 марта. /ТАСС/. Правила движения на орбите Земли, которые предложили создать в РАН, необходимы, так как из-за загруженности наиболее востребованных высот аварии с действующими спутниками становятся все более вероятны, а стоимость их строительства и эксплуатации со временем будет увеличиваться, считает завотделом небесной механики и астрометрии НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета Татьяна Бордовицына.

Ранее в среду научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предложил ввести в космосе правила движения и создать "космический аналог ГАИ", так как околоземная орбита переполнена из-за большого числа действующих и отработавших объектов. По данным NASA, на сегодняшний день на орбите Земли фиксируется почти 20 тыс. различных объектов, в том числе более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, остальное - фрагменты космического мусора.

"Конечно, нужно это [движение объектов на орбите Земли] регулировать. Сейчас регламентируется только геостационарная орбита, а также области, где работают спутники ГЛОНАСС и GPS, <…> очень много отработавших объектов, за которыми не следят. До того момента, когда объекты начнут каскадно сталкиваться друг с другом, достаточно далеко. Но со временем аварий будет становиться все больше, а обслуживание систем будет все дороже, ведь на то, чтобы избежать столкновения, требуется расход топлива", - рассказала Бордовицына.

Она пояснила, что научная база, в том числе в России, позволяет разработать такие регламенты, тем более что ученые из разных стран поддерживают контакты, обмениваются результатами исследований и публикуют соответствующие материалы в открытых источниках. Основной проблемой остается то, что нет полного понимания о числе и траектории движения объектов. "Это [полная инвентаризация спутников и других тел на орбите] очень большая работа, причем работа не теоретиков, а наблюдателей - сейчас делают каталоги, но они не полные, не по всем зонам, а как можно управлять тем, чего не знаешь?" - отметила профессор.

По словам Бордовицыной, даже если будет составлен полный реестр находящихся в космосе объектов, предстоит сложная и трудоемкая работа по оценке их траекторий: у каждого из тысяч тел своя специфика, на их движение влияют различные факторы. Между тем, пересечения орбит у отработавших и действующих объектов происходят уже сейчас. Например, орбита спутников GPS после отключения достаточно быстро начинает пересекаться с маршрутами спутников ГЛОНАСС.

Она добавила, что избежать таких проблем в будущем можно, если при разработке спутников будет заложен ресурс не только для обеспечения их работы, но и на последующий переход на безопасные орбиты. В частности, в ТГУ делали такие расчеты для спутников ГЛОНАСС и GPS. Однако, подчеркнула собеседница агентства, организация космического трафика - вопрос не только науки, но и международных отношений, так как добиться порядка в этой отрасли возможно лишь при совместной работе специалистов из разных стран и дорогостоящих масштабных экспериментах.