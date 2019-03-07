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Роскосмос назвал "личной инициативой" идею Рогозиной создать фан-клуб госкорпорации

При этом в госкорпорации отметили, что поддерживают энтузиастов космоса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. В госкорпорации "Роскосмос" назвали "личной инициативой" идею Татьяны Рогозиной - жены главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина - создать фан-клуб корпорации.

"Это ее личная инициатива", - сказали в пресс-службе Роскосмоса, комментируя предложение Рогозиной. При этом в госкорпорации отметили, что энтузиастов космоса поддерживают.

Ранее жена главы Роскосмоса Татьяна Рогозина предложила создать фан-клуб в поддержку корпорации. "Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб! Давайте все вместе - к звездам", - написала она на своей странице в Facebook. Рогозина не уточнила, как фан-клуб будет работать.

Как сообщал гендиректор Роскосмоса в интервью РБК, против госкорпорации ведутся информационные атаки, одной из причин которых является особое отношение общества к неудачам в космической сфере. Вторым источником атак он назвал сознательную работу конкурентов. Также глава корпорации ссылался на непрофессионализм отдельных журналистов.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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