Роскосмос предложил Сербии расширить сотрудничество по линии мирного космоса

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" хочет расширить сотрудничество с Сербией по линии навигационных услуг и мирного космоса. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам заседания российско-сербского межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"У Роскосмоса есть очень хорошее предложение по расширению взаимодействия как по линии навигационных услуг ГЛОНАСС, так и по линии мирного космоса - услуги связи, дистанционное зондирование Земли. Коллеги из Роскосмоса постоянно находятся в контакте с коллегами из Сербии", - сказал Борисов.

Говоря о сотрудничестве с сербской стороной других российских госкорпораций, он напомнил, что в январе было подписано двустороннее соглашение об использовании мирного атома. "Росатом приступил к созданию [на территории Сербии] центра освоения мирного атома. Это работа в области высоких технологий", - уточнил вице-премьер.