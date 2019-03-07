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Началась подготовка к отстыковке корабля Crew Dragon от МКС

Закрытие люка должно занять 10 минут

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Подготовка к расстыковке с американским космическим кораблем Crew Dragon началась на МКС. Как сообщило в четверг на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), люк корабля начал закрываться в 12:15 по времени восточного побережья США (20:15 мск).

Эта процедура должна занять 10 минут, после чего из пространства между люками корабля и станции откачают воздух. После проверки оборудования, в 02:31 (10:31 мск) пятницы корабль, осуществляющий полет в беспилотном режиме, отстыкуется от МКС. На его борту будет около 150 кг грузов.

Спустя пять часов будут включены тормозные двигатели, корабль сойдет с орбиты, затем в плотных слоях атмосферы раскроется парашют, и Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане ориентировочно в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск).

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