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Рогозин не видит критического отставания Роскосмоса от NASA и SpaceX

Ранее глава госкорпорации заявил, что Россия в 2019 году совершит "прорыв на рынке пусковых услуг"
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не видит критического отставания в технологическом плане от NASA. Такой комментарий он оставил на своей странице в Twitter.

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"Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10-12 лет", - написал Рогозин в ответ на вопрос одного из пользователей, признает ли глава госкорпорации отставание в технологическом плане от NASA и частной компании SpaceX.

Однако, по его словам, отставание появится, если не переоснастить предприятия и не развернуть переход на новую ракетно-космическую технику.

Ранее Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", заявил, что Россия в 2019 году совершит "прорыв на рынке пусковых услуг", активизировав международную программу.

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