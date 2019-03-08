Рогозин не видит критического отставания Роскосмоса от NASA и SpaceX

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не видит критического отставания в технологическом плане от NASA. Такой комментарий он оставил на своей странице в Twitter .

"Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10-12 лет", - написал Рогозин в ответ на вопрос одного из пользователей, признает ли глава госкорпорации отставание в технологическом плане от NASA и частной компании SpaceX.

Однако, по его словам, отставание появится, если не переоснастить предприятия и не развернуть переход на новую ракетно-космическую технику.

Ранее Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", заявил, что Россия в 2019 году совершит "прорыв на рынке пусковых услуг", активизировав международную программу.