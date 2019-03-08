Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) на своем сайте.