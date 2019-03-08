Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья Флориды. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) на своем сайте.
.@SpaceX’s #CrewDragon returned to Earth with a splash in the Atlantic Ocean off Florida’s eastern shore at 8:45am ET, completing an end-to-end flight test to the @Space_Station and back as part of our @Commercial_Crew Program. Learn more: https://t.co/MFB7dVb60c pic.twitter.com/8lFL6X3Tue— NASA (@NASA) 8 марта 2019 г.
На последнем участке траектории перед приводнением корабль сопровождал самолет NASA. В районе приводнения Crew Dragon ожидало спасательное судно.
В новость были внесены изменения (16:48 мск) - изменен заголовок, добавлена информация о приводнении