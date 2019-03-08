Рогозин поздравил глав NASA и SpaceX с успешным летным испытанием пилотируемого корабля

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил в пятницу основателя SpaceX Илона Маска и главу NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джима Брайденстайна с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу Международной космической станции (МКС).

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"Уважаемые коллеги, Джим Брайденстайн и Илон Маск! От имени Роскосмоса хочу поздравить вас с успешным окончанием летных испытаний нового космического корабля! Создание альтернативной космической транспортной системы для МКС гарантирует безопасную и стабильную работу нашей совместной работы на МКС", - написал Рогозин в Twitter.

Глава госкорпорации также выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосе.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.