СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну

Детальная карта необходима специалистам для того, чтобы не повредить во время забора грунта манипулятор, снабженный пневматическим устройством

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обратились к пользователям интернета с просьбой - помочь срочно найти и отметить на специальной карте все валуны на поверхности астероида Бенну, чтобы специалисты смогли выбрать подходящую точку для забора образца грунта. Об этом рассказал интернет-портал Space.com.

Дело в том, что у ученых будет всего шесть недель с момента, когда американский космический аппарат OSIRIS-REx, находящийся на орбите астероида, завершит составление детального снимка его поверхности, и до того времени, когда необходимо будет выбрать место забора грунта. За столь короткий срок ученые с их численным составом не успеют завершить эту работу. "Задача нанести на карту все до единого валуны на поверхности астероида действительно масштабная, и мы, честно говоря, просто не нашли другого способа сделать это за имеющийся у нас промежуток времени", - пояснила участница проекта Карина Беннетт. "Нам на самом деле действительно нужна помощь", - добавила она. Карта валунов необходима специалистам для того, чтобы не повредить во время забора грунта манипулятор, снабженный специальным пневматическим устройством. Если они будут знать точное расположение камней, то смогут выбрать более подходящее место. Проблема еще и в том, что поверхность астероида оказалась намного более неровной, нежели предполагалось изначально. "На ней намного больше камней и валунов, чем мы ожидали", - объясняет Беннетт.

NASA Will Need Your Help Mapping Asteroid Bennu https://t.co/YvP8XAXhi6 pic.twitter.com/gZP3SiApv2 — SPACE.com (@SPACEdotcom) 7 March 2019