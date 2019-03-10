WSJ: Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Что не так с этой гипотезой?

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна. Что не так с этой гипотезой?

Собеседники издания объяснили это необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для естественного спутника Земли.

В целом администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения $21 млрд на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Это примерно на 2% меньше, чем NASA получило в текущем финансовом году, но на 5% (или $1,1 млрд) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, уточнило издание.

По данным на сайте NASA, ведомство запрашивало $820,8 млн на программы освоения Луны в 2018 финансовом году, планировало запросить на 2019 финансовый год более $1 млрд, а в 2020 финансовом году - $912,7 млн.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. В феврале директор NASA Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.

По данным газеты, Белый дом 11 марта опубликует проект бюджета, представляющий собой адресованный Конгрессу запрос с изложением приоритетов нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.