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NASA будет готово высадить человека на Луну к 2028 году

В ведомстве сообщили, что во время этой миссии экипаж может провести на лунной поверхности до семи дней

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну к 2028 году.

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Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября.

"К 2028 году NASA будет готово отправить астронавтов на поверхность Луны. Во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней - дольше, чем любая другая миссия в истории", - говорится в документе.

В бюджете заложено "$10,7 млрд на продолжение строительства ключевых компонентов" для "отправки астронавтов на Луну и за ее пределы".

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