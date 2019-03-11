NASA будет готово высадить человека на Луну к 2028 году

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) намерено высадить человека на Луну к 2028 году.

Что не так с этой гипотезой?

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна.

Когда-то в Землю врезалась другая планета, и получилась Луна. Что не так с этой гипотезой?

Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюджетном запросе NASA на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября.

"К 2028 году NASA будет готово отправить астронавтов на поверхность Луны. Во время этой миссии экипаж может оставаться на лунной поверхности до семи дней - дольше, чем любая другая миссия в истории", - говорится в документе.

В бюджете заложено "$10,7 млрд на продолжение строительства ключевых компонентов" для "отправки астронавтов на Луну и за ее пределы".