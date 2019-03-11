Рогозин обсудил с директором NASA предстоящий пуск с Байконура

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонном разговоре с директором NASA Джимом Брайденстайном обсудил предстоящий пуск с Байконура, а также будущие двусторонние контакты.

"Сегодня провел телефонный разговор с Джимом Брайденстайном. Обсудили предстоящий пуск с Байконура и будущие двусторонние контакты. Глава NASA поделился радостью в связи с удовлетворением их финансовой заявки на дальнейшее развитие лунной программы", - написал Рогозин в понедельник на своей странице в Twitter.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12". На нем на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.