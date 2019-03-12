Запуск космического грузовика "Прогресс" застрахуют на 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11" и его стыковке с Международной космической станцией. Тендер опубликован на сайте госзакупок.