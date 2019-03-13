NASA показало последнюю панораму, снятую марсоходом Opportunity

Снимок состоит из 354 отдельных изображений, сделанных в том месте, где аппарат перешел в спящий режим, а позже прекратил работу

NASA представило последние изображения, которые были отправлены на Землю прекратившим свою работу марсоходом Opportunity.

Среди них - 360-градусная панорама "Долины Настойчивости" (Perseverance Valley). Именно в этом месте марсоход перешел в спящий режим, после которого так и не вышел на связь. "Эта последняя панорама воплощает собой все, что сделало миссию Opportunity такой важной для исследований и открытий", - заявил руководитель проекта Opportunity Джон Каллас.

#ThanksOppy to our @MarsRovers mission for a stunning, final panorama of Perseverance Valley, Mars.



These photos were taken in May-June 2018 and include the last data from the rover— a "noisy," full-frame image of a dark sky as a dust storm swept in: https://t.co/5MISYWPGSq pic.twitter.com/MG81rvIZlg — NASA (@NASA) March 13, 2019

Панорама состоит из 354 отдельных изображений, снятых через три разных световых фильтра - инфракрасный, зеленый и фиолетовый. В дальнем левом углу панорамы есть несколько участков, которые получились черно-белыми, что говорит о прерванной съемке. У аппарата не было возможности охватить эту область цветными фильтрами. Отмечается, что снимки были сделаны в 2018 году в период между 13 мая и 10 июня. Самые последние из них не такие зрелищные, как панорама. Когда шторм пронесся над аппаратом, Opportunity успел заснять еще две зернистые миниатюры неба, в центре которого можно разглядеть очертания Солнца. На самом последнем присланном на Землю изображении видно лишь часть темного неба, затем снимок обрывается.

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