Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

БАЙКОНУР/Казахстан/, 13 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Он отправится на орбиту на пилотируемом корабле "Союз МС-12" 14 марта, сообщили в среду журналистам в Роскосмосе.

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох", - отметили в госкорпорации.

Планируется, что продолжительность полета составит 204 суток. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Они уже дублировали экипаж экспедиции МКС-58/59, который отправился на орбиту 3 декабря.

Экспедиция МКС-59/60, в состав которой войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, отправится на орбиту 14 марта в 22:14 мск. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в ракете "Союз-ФГ", которая стартует к МКС 14 марта, пришлось заменить украинский датчик, к которому возникли замечания.