Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос 29 мая

БАЙКОНУР/Казахстан, 13 марта. /ТАСС/. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос намечен на 29 мая. Об этом сообщил журналистам космонавт Алексей Овчинин во время пресс-конференции в среду.

"Выход запланирован на 29 мая", - отметил Овчинин.

Космонавт также отметил, что ассистентом во время выхода будет астронавт NASA Кристина Кох. По его словам, она даст перед этим советы по подготовке и выполнению работ.

"Кристина с Энн [Маккейн] выйдут раньше. У нас тоже запланирован выход в открытый космос с Олегом Кононенко. Я думаю, Кристина будет нам давать советы. Кристина будет нам помогать и ассистировать в этом выходе", - сказал Овчинин.

Он также сообщил, что вопрос о том, кто из членов экипажа экспедиции МКС-59/60 на Международную космическую станцию (МКС) задержится дольше запланированных 204 суток, будет решаться после их прибытия на МКС.

"Вопрос обсуждается, пока нет точного ответа, возможны некоторые варианты, после старта будет решен вопрос, будем знать, кто задержится на более долгий срок", - отметил Овчинин.

В сентябре на МКС отправится астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов. Он проведет на станции около недели и вернется вместе с экипажем экспедиции МКС-59/60. Поэтому одному из членов экипажа придется задержаться на более длительный срок.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта в 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. На этом корабле на МКС отправится новый экипаж - Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Россиянин и американец должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.