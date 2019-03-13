Космонавт Скворцов заявил, что готов привезти что-нибудь на МКС Овчинину

БАЙКОНУР/Казахстан, 13 марта. /ТАСС/. Космонавт Александр Скворцов, который входит в дублирующий экипаж на запуск "Союза МС-12" 14 марта, пообещал привезти что-нибудь российскому члену основного экипажа этого корабля Алексею Овчинину, если тот попросит, но контрабандой это не будет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду.

Скворцов должен будет отправиться на МКС 6 июля.

"Я думаю, всегда сможем договориться. Если что-то попросит, привезем. Это не будет контрабандой, мы постараемся сделать это официально", - отметил Скворцов.

Старт новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта, в 22:14 мск. На орбиту отправятся Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" будет запущена с первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Следующий пуск в графике полетов назначен на 6 июля. На МКС должны отправиться космонавт Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).