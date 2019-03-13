NASA рассматривает возможность отправить корабль Orion на коммерческой ракете

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает возможность отправки к Луне своего космического корабля многоразового использования Orion на коммерческой ракете. Об этом сообщил в среду руководитель ведомства Джеймс Брайденстайн, выступая в среду на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

Ранее управление планировало вывести в космос Orion при помощи предназначенной для него тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

"[Строительство] SLS с трудом укладывается в предусмотренные сроки. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе запуск Orion к июню 2020 года на коммерческой ракете", - отметил Брайденстайн.

Отвечая на вопрос сенатора Роджера Уикера (республиканец от штата Миссисипи) о том, на каких ракетах NASA планирует отправить Orion к Луне, глава управления отметил, что "на данный момент ракеты для этого нет". "Мы могли бы использовать две ракеты. Одну - с целью вывести Orion на околоземную орбиту, а другую - для выведения их на орбиту, стыковки и отправки на Луну", - пояснил Брайденстайн.

Он рассказал, что вторая ракета может быть использована для запуска разгонного блока, который потом состыкуется с Orion. "У NASA богатая история не укладываться в сроки запуска [космических кораблей], и я пытаюсь изменить все это", - сказал руководитель управления. Окончательное решение, по его словам, будет принято "в ближайшие пару недель". Отвечая на вопрос о стоимости миссии и коммерческой ракеты глава NASA подчеркнул, что "может потребоваться некоторая помощь со стороны Конгресса" США.

NASA планирует в рамках освоения Луны использовать корабль Orion и SLS. Управление рассчитывает, что в середине 2030-х с помощью "Ориона" астронавты совершат экспедицию на Марс.