Собянин: Москва должна стать центром научно-космических разработок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание Национального космического центра в Москве закрепит статус столицы как центра научно-космических разработок России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире телеканала "ТВ Центр" .

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"В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое разбросано по десяткам разных предприятий, многие из которых находятся в не лучших помещениях, не лучших условиях. Создание такого национального космического центра, хороших условий для работы, концентрация на одной площадки предаст всей отрасли большую эффективность и закрепит за Москвой статус центра научно-космических разработок", - сказал он.

Собянин добавил, что всего в Москве на космическую отрасль работают порядка 50 тыс. человек.

"Помимо создания мест для самих работников корпорации и их подразделений, вокруг будет создаваться целая система технопарков, в которых будут работать малые, средние инновационные предприятия, которые смогут взаимодействовать, дополняя друг друга государственными компаниями и госкорпорации", - добавил глава города.