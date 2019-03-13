Собянин: Москва должна стать центром научно-космических разработок

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Создание Национального космического центра в Москве закрепит статус столицы как центра научно-космических разработок России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире телеканала "ТВ Центр".
"В Москве сосредоточено креативное ядро космической отрасли, которое разбросано по десяткам разных предприятий, многие из которых находятся в не лучших помещениях, не лучших условиях. Создание такого национального космического центра, хороших условий для работы, концентрация на одной площадки предаст всей отрасли большую эффективность и закрепит за Москвой статус центра научно-космических разработок", - сказал он.
Собянин добавил, что всего в Москве на космическую отрасль работают порядка 50 тыс. человек.
"Помимо создания мест для самих работников корпорации и их подразделений, вокруг будет создаваться целая система технопарков, в которых будут работать малые, средние инновационные предприятия, которые смогут взаимодействовать, дополняя друг друга государственными компаниями и госкорпорации", - добавил глава города.
Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра Хруничева.
Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.
По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, суммарная площадь сооружений центра достигнет 250 тыс. кв. м. В Роскосмосе назвали общий срок реализации проекта - от трех до четырех лет с учетом нормативных сроков проектирования и строительства комплекса зданий. Правительство Москвы планирует направить на создание центра 8 млрд рублей.