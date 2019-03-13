{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые США и России обсудили создание глобальной навигационной системы вокруг Луны

Система будет подобна ГЛОНАСС или GPS

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские и американские ученые обсуждают создание системы глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS, сообщил в среду ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега по итогам переговоров делегации РАН в штаб-квартире НАСА.

На эту тему

"В рамках исследования естественного спутника Земли американские коллеги предложили разработку совместной навигационной системы вокруг Луны, подобной GPS или ГЛОНАСС, чтобы ей могли пользоваться все участники лунных проектов", - сказал он.

Делегация РАН во главе с президентом Академии наук Александром Сергеевым находится с рабочим визитом в США, в ходе которого 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

"Сегодня мы в ходе визита в НАСА обсудили программу исследований Луны и Венеры. Американские партнеры называют венерианскую программу в основном российской и поэтому считают, что вклад России в нее должен составлять 70-80%. Мы говорили о различных вариантах атмосферных исследований Венеры, в том числе о запуске летающего аппарата, дрона в верхних слоях венерианской атмосферы, с помощью которого можно было бы изучать ее химический состав", - сказал Балега.

Он сообщил, что в ходе встречи были рассмотрены американская программа изучения Луны с помощью специальной орбитальной станции и высадкой астронавтов на поверхность естественного спутника Земли и российская лунная программа с использованием автоматических зондов "Луна".

"Что очень важно - мы договорились и по Венере, и по Луне провести два мозговых штурма в Москве. По Луне - весной 2020 года, по Венере - осенью текущего года", - сказал Балега.

Теги
СШАРоссия
Собянин: Москва должна стать центром научно-космических разработок
Мэр столицы напомнил, что всего в городе на космическую отрасль работают порядка 50 тыс. человек
Читать полностью