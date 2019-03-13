Ученые США и России обсудили создание глобальной навигационной системы вокруг Луны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские и американские ученые обсуждают создание системы глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS, сообщил в среду ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега по итогам переговоров делегации РАН в штаб-квартире НАСА.

"В рамках исследования естественного спутника Земли американские коллеги предложили разработку совместной навигационной системы вокруг Луны, подобной GPS или ГЛОНАСС, чтобы ей могли пользоваться все участники лунных проектов", - сказал он.

Делегация РАН во главе с президентом Академии наук Александром Сергеевым находится с рабочим визитом в США, в ходе которого 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.

"Сегодня мы в ходе визита в НАСА обсудили программу исследований Луны и Венеры. Американские партнеры называют венерианскую программу в основном российской и поэтому считают, что вклад России в нее должен составлять 70-80%. Мы говорили о различных вариантах атмосферных исследований Венеры, в том числе о запуске летающего аппарата, дрона в верхних слоях венерианской атмосферы, с помощью которого можно было бы изучать ее химический состав", - сказал Балега.

Он сообщил, что в ходе встречи были рассмотрены американская программа изучения Луны с помощью специальной орбитальной станции и высадкой астронавтов на поверхность естественного спутника Земли и российская лунная программа с использованием автоматических зондов "Луна".

"Что очень важно - мы договорились и по Венере, и по Луне провести два мозговых штурма в Москве. По Луне - весной 2020 года, по Венере - осенью текущего года", - сказал Балега.