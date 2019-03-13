Первый в 2019 году запуск пилотируемого корабля состоится с Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 марта. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-12" с экипажем новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправится в четверг с Байконура на орбиту на ракете-носителе "Союз-ФГ", сообщили ТАСС в Роскосмосе. Это будет первый пилотируемый запуск с начала года.

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"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти на следующий день в 04:07 мск", - уточнили в госкорпорации.

Пилотируемый корабль должен доставить на борт МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американских астронавтов Ника Хейга и Кристину Кох.

За пуском на космодроме будут наблюдать генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

В среду источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что во время контрольных проверок ракеты-носителя "Союз-ФГ" на космодроме Байконур к одному из приборов системы управления появились замечания. Деталь, произведенную на Украине, пришлось заменить на новую из запасного комплекта, при повторной проверке замечаний не появилось.

Октябрьская авария "Союза-ФГ"

Овчинин и Хейг должны были прилететь на МКС в октябре 2018 года, однако тогда после запуска ракеты-носителя "Союз- ФГ" произошла авария. Члены экипажа не пострадали, поскольку система аварийного спасения сработала в штатном режиме.

Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика.

Предыдущие запуски

В 2019 году уже состоялось два пуска российских ракет.

21 февраля "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывел на орбиту египетский спутник Egyptsat-A. Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года.

28 февраля российская ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она успешно вывела на орбиту шесть спутников OneWeb, которые станут частью создаваемой системы для широкополосного доступа к интернету для пользователей по всему миру.

Задачи новой экспедиции

Всего на время экспедиции МКС-59 запланировано 49 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, в 45 из них примет участие экипаж станции.

Космонавтам и астронавтам предстоят работы с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте.

Во время экспедиции должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят Кристина Кох и астронавт NASA Энн Макклейн, которая уже находится на орбите. Еще один выход в открытый космос будет совершен 29 мая с российского сегмента МКС. Космонавты Овчинин и Олег Кононенко снимут оборудование, которое стояло на экспонировании, и позже вернут на Землю.