Представители NASA обсудили с главой РАН вопросы освоения дальнего космоса

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсудили в среду с делегацией Российской академии наук (РАН) во главе с ее президентом Александром Сергеевым вопросы освоения дальнего космоса, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель NASA Роберт Джейкобс.

По его словам, делегация посетила главное управление научной миссии NASA в Вашингтоне, где "обсудила продолжающееся научное сотрудничество и возможности для будущего сотрудничества". "В ходе встречи NASA и РАН обсудили взаимный интерес к освоению дальнего космоса", - отметил Джейкобс.

В среду вице-президент РАН Юрий Балега сообщил ТАСС, что российские и американские ученые обсуждают создание системы глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS.

Делегация РАН находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах, в ходе которого 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований.