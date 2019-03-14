На Байконуре освятили ракету "Союз-ФГ" перед запуском

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 марта. /ТАСС/. Ракета "Союз-ФГ", которая в четверг должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12", была освящена на космодроме Байконур. Церемонию проводил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Священнослужитель уточнил, что благословение членов экипажа пройдет вечером.

Ракету-носитель "Союз-ФГ" планируют запустить 14 марта в 22:14 мск с космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-12" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Планируемая продолжительность полета экспедиции МКС-59/60 составляет 204 суток.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.