Компания OneWeb планирует сжигать в атмосфере Земли отслужившие свой срок спутники

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb планирует спускать с орбиты Земли свои спутники, которые выработают ресурс или выйдут из строя. Об этом в среду в интервью телекомпании CNN заявил руководитель OneWeb Грег Уайлер.

"OneWeb не хочет усугублять проблему с мусором [на орбите Земли], поэтому компания убеждена в необходимости убирать свои спутники, которые отслужили свой срок", - приводит слова Уайлера телеканал. Как добавил глава спутниковой компании, летающие вокруг Земли обломки заботят его не меньше, чем экологические проблемы планеты.

"Существует множество спутниковых проектов, которые реализуются без учета жизненного цикла аппаратов, - добавил глава OneWeb. - Что происходит с пластиковой бутылкой, когда вы бросаете ее в океан? Это такая же проблема, просто в другом масштабе."

Уайлер подчеркнул, что в спутниках OneWeb имеется резерв топлива, который позволит аппаратам в конце срока их эксплуатации спуститься в атмосферу Земли и сгореть в ней. При этом он добавил, что спутники также будут оснащены специальным приспособлением, которое может облегчить захват вышедших из строя орбитальных устройств для спуска их с орбиты с внешней помощью.

Технология "самоуничтожения" спутников стоит достаточно дорого, отметил Уайлер. Однако, как он подчеркнул, OneWeb повезло со спонсорами - компаниями Softbank и Coca-Cola, которые согласились выделить дополнительные средства для борьбы с засорением космического пространства.

Как отмечает CNN, в течение ближайших нескольких лет общее число спутников на орбите Земли перевалит за 10 тыс. аппаратов. В ближайшее десятилетие будет выведено более 7 тыс. новых устройств.

Первые спутники OneWeb

Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, были выведены на расчетную орбиту российскими ракетой "Союз-СТ- Б" и разгонным блоком "Фрегат" 28 февраля этого года. Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Оператором запуска выступила французская компания Arianespace.

Каждый из спутников весом 147,7 кг, созданных в сотрудничестве с европейской компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями, плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Они будут работать на высоте 1,2 тыс. км над поверхностью Земли. Предполагаемый срок службы аппаратов составляет пять лет.

OneWeb намеревается разместить на околоземной орбите порядка 600 спутников. Коммерческое использование группировки начнется в 2020 году. К 2021 году британская компания намерена обеспечить полное покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур (Казахстан), с опционом на пять дополнительных стартов.

По заявлению разработчиков, абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Конечные пользователи смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов. Они могут быть установлены в частным домах, в общественных местах, на транспортных средствах (в том числе самолетах). В начале этого года сообщалось, что стоимость одного такого устройства не превысит $200-300.