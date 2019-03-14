РКК "Энергия" предложила проводить военные эксперименты в российском сегменте МКС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает проводить военно- прикладные, а также коммерческие эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в докладе генерального конструктора компании академика Евгения Микрина на 43-х Королёвских чтениях в Москве, опубликованном в журнале Роскосмоса "Русский космос".

"Для повышения эффективности использования РС [российского сегмента МКС] предлагается новый принцип формирования долгосрочной программы целевых работ - реструктуризация экспериментов на три раздела: научные; технологические и целевые, включая военно-прикладные и коммерческие. При формировании программы будет проведена инвентаризация всех экспериментов на предмет актуальности, значимости и возможности реализации до 2024 года", - говорится в докладе.

Расширению программы исследований поспособствует поэтапный ввод в строй трех новых модулей российского сегмента, который запланирован на 2020-2022 годы. В результате количество рабочих мест увеличится в три раза, отмечается в докладе Микрина.