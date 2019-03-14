Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" стартовала с космодрома Байконур

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 марта. /ТАСС/. Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запущена с космодрома Байконур, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 22:14 мск. На борту корабля к Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

"Союз МС-12" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз- ФГ" и начал автономный полет к станции.

"Есть штатное отделение космического корабля", - сказал ТАСС представитель Роскосмоса.

Специалисты также зафиксировали раскрытие солнечных батарей пилотируемого корабля.

"По телеметрической информации зафиксировано раскрытие солнечных батарей корабля. Все элементы раскрыты", - сказал диктор, ведущий репортаж в ЦУП.

По данным телеметрии, параметры орбиты корабля соответствуют расчетным.

Полет корабля к МКС запланирован по короткой шестичасовой схеме - "Союз" сделает четыре витка по орбите вокруг Земли, в то время как традиционная схема предполагает двухсуточный полет к станции. Стыковка корабля с МКС намечена на 15 марта в 04:07 мск.

Овчинин и Хейг должны были отправиться на орбитальную станцию еще 11 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10", но тогда на этапе отделения от ракеты боковых блоков первой ступени произошла авария - один из блоков ударил в корпус ракеты. Членов экипажа спасла штатно сработавшая система спасения корабля "Союз": капсула с ними отстрелилась от разваливающейся ракеты и совершила мягкую посадку в степи Казахстана.

Планируемая продолжительность работы новой экспедиции на МКС составит 204 суток. За это время члены экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других (всего запланировано 49 экспериментов, из них 45 с участием экипажа).

29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят астронавты NASA Кох и Энн Макклейн, которая прилетела на станцию 3 декабря 2018 года. В мае будет выполнен выход по программе российского сегмента, его выполнят Овчинин и Олег Кононенко (на станции с 3 декабря). В частности, российские космонавты снимут оборудование, которое стояло на экспонировании.