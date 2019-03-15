"Союз МС-12" с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с новым экипажем пристыковался в пятницу в автоматическом режиме к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Союз МС-12" пристыковался к модулю "Рассвет" в 04:01 мск", - отметили в госкорпорации.

Корабль доставил к МКС членов длительной экспедиции МКС-59/60 - космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристину Кох. Продолжительность их пребывание на станции составит 204 суток.

Сближение и стыковка "Союза МС-12" со станцией проводились по шестичасовой схеме. Теперь экипаж Международной космической станции проверит герметичность стыковки, затем будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. После этого Овчинин, Хейг и Кох смогут перейти на борт станции.

Космонавт Федор Юрчихин сообщил журналистам, что стыковка кораблей с МКС - это каждый раз волнительно. "Экипаж в октябре перенес физические и психологические нагрузки. Но, как и тогда, сегодня экипаж вел себя очень спокойно", - сказал Юрчихин. Он также отметил, что подготовка космической техники, в том числе на Байконуре, идет самым тщательным образом.

29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят астронавты NASA Кох и Энн Макклейн, которая прибыла на станцию 3 декабря 2018 года. В мае будет выполнен выход по программе российского сегмента, его выполнят Алексей Овчинин и Олег Кононенко (который на станции также с 3 декабря). Космонавты, в частности, снимут оборудование, которое стояло на экспонировании.

Овчинин и Хейг должны были прилететь к МКС в октябре 2018 года, однако после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария - один из боковых блоков повредил корпус ракеты. Члены экипажа не пострадали, поскольку система аварийного спасения корабля "Союз МС-10" сработала в штатном режиме.

В новость были внесены изменения (04:56 мск) - приводятся подробности по тексту